Андреева (Коробейникова) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Коробейникова) Мавра

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Место рождения

Тульская область, Тульский район, с. Волково

Дата рождения

1855

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Коробейников Евдоким

Мать: не указана

Тульская область, Тульский район, с. Волково
Тульская область, Тульский район, с. Волково
Рождение ребёнка
1873

Сын: Андреев Федор

Отец ребёнка: Андреев Никита

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
06.10.1875

Сын: Андреев Иван

Отец ребёнка: Андреев Никита

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
05.11.1877

Сын: Андреев Михаил

Отец ребёнка: Андреев Никита

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Громова Анастасия

Отец ребёнка: Андреев Никита

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
04.04.1881

Сын: Андреев Василий

Отец ребёнка: Андреев Никита

Рождение ребёнка
26.02.1890

Сын: Андреев Василий

Отец ребёнка: Андреев Никита

Беликово, город Тула, Тульская область
Восприемники: сельца Волкова отставной рядовой Иван Евдокимов Коробейников и сельца Беликова собственника крестьянина Адриана Никифорова жена Мария Акимова | Тульская область, Тульский район, с. Бели... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1892

Сын: Андреев Алексей

Отец ребёнка: Андреев Никита

Рождение ребёнка
18.09.1893

Сын: Андреев Дмитрий

Отец ребёнка: Андреев Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Никита

Смерть
1907
Вдова Мавра Евдокимова Андреева умерла в 1907 году от воспаления легких.
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