Андреева (Коробейникова) Мавра
Место рожденияТульская область, Тульский район, с. Волково
Дата рождения1855
Дата смерти1907
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Коробейников Евдоким
Мать: не указана
Тульская область, Тульский район, с. Волково
Тульская область, Тульский район, с. Волково
Рождение ребёнка
1873
Сын: Андреев Федор
Отец ребёнка: Андреев Никита
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
06.10.1875
Сын: Андреев Иван
Отец ребёнка: Андреев Никита
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
05.11.1877
Сын: Андреев Михаил
Отец ребёнка: Андреев Никита
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Громова Анастасия
Отец ребёнка: Андреев Никита
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
04.04.1881
Сын: Андреев Василий
Отец ребёнка: Андреев Никита
Рождение ребёнка
26.02.1890
Сын: Андреев Василий
Отец ребёнка: Андреев Никита
Восприемники: сельца Волкова отставной рядовой Иван Евдокимов Коробейников и сельца Беликова собственника крестьянина Адриана Никифорова жена Мария Акимова | Тульская область, Тульский район, с. Бели... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1892
Сын: Андреев Алексей
Отец ребёнка: Андреев Никита
Рождение ребёнка
18.09.1893
Сын: Андреев Дмитрий
Отец ребёнка: Андреев Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Никита
Смерть
1907
Вдова Мавра Евдокимова Андреева умерла в 1907 году от воспаления легких.