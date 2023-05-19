Андреев Федор
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Андреев Никита
Мать: Андреева Мавра
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Бракосочетание
14.10.1892
Жена: Андреева Акилина
14 октября 1892. Венчание Сельца Беликова собственника крестьянина Никиты Акимова Андреева сын Феодор Никитин, 19 летДевица Акилина Константинова деревни Хлыновой умершего крестьянина Константина Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Сын: Андреев Илья
Мать ребёнка: Андреева Акилина
крестный сельца Хлынова крестьянин Борис Константинов Саламатин
Рождение ребёнка
10.04.1905
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Андреева Акилина
крестный сельца Хлынова крестьянин Борис Константинов Саламатин
Смерть
Неизвестно