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Андреев Федор

Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Андреев Никита

Мать: Андреева Мавра

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Бракосочетание
14.10.1892

Жена: Андреева Акилина

14 октября 1892. Венчание Сельца Беликова собственника крестьянина Никиты Акимова Андреева сын Феодор Никитин, 19 летДевица Акилина Константинова деревни Хлыновой умершего крестьянина Константина Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Сын: Андреев Илья

Мать ребёнка: Андреева Акилина

крестный сельца Хлынова крестьянин Борис Константинов Саламатин
Рождение ребёнка
10.04.1905

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Андреева Акилина

крестный сельца Хлынова крестьянин Борис Константинов Саламатин
Смерть
Неизвестно
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