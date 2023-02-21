Андреева (Саламатина) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Саламатина) Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Саламатин Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1892

Муж: Андреев Федор

14 октября 1892. Венчание Сельца Беликова собственника крестьянина Никиты Акимова Андреева сын Феодор Никитин, 19 летДевица Акилина Константинова деревни Хлыновой умершего крестьянина Константина Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Сын: Андреев Илья

Отец ребёнка: Андреев Федор

крестный сельца Хлынова крестьянин Борис Константинов Саламатин
Рождение ребёнка
10.04.1905

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Андреев Федор

крестный сельца Хлынова крестьянин Борис Константинов Саламатин
Смерть
Неизвестно
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