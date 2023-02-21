Андреева (Саламатина) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Саламатин Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1892
Муж: Андреев Федор
14 октября 1892. Венчание Сельца Беликова собственника крестьянина Никиты Акимова Андреева сын Феодор Никитин, 19 летДевица Акилина Константинова деревни Хлыновой умершего крестьянина Константина Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Сын: Андреев Илья
Отец ребёнка: Андреев Федор
крестный сельца Хлынова крестьянин Борис Константинов Саламатин
Рождение ребёнка
10.04.1905
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Андреев Федор
крестный сельца Хлынова крестьянин Борис Константинов Саламатин
Смерть
Неизвестно