Коробейников Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Евдоким

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Место рождения

Тульская область, Тульский район, с. Волково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская область, Тульский район, с. Волково
Тульская область, Тульский район, с. Волково
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Андреева Мавра

Мать ребёнка: не указана

Тульская область, Тульский район, с. Волково
Тульская область, Тульский район, с. Волково
Смерть
Неизвестно
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