Коробейников Евдоким
Место рожденияТульская область, Тульский район, с. Волково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская область, Тульский район, с. Волково
Тульская область, Тульский район, с. Волково
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Андреева Мавра
Мать ребёнка: не указана
Тульская область, Тульский район, с. Волково
Тульская область, Тульский район, с. Волково
Смерть
Неизвестно