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Андреев Иван

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Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

06.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1875

Отец: Андреев Никита

Мать: Андреева Мавра

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Бракосочетание
30.06.1895

Жена: Андреева Наталья

Рождение ребёнка
02.06.1896

Сын: Андреев Федор

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
17.06.1900

Сын: Андреев Петр

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
26.07.1905

Сын: Андреев Василий

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
20.12.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
06.05.1909

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Рождение ребёнка
22.03.1914

Сын: Андреев Иван

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
24.02.1918

Сын: Андреев Николай

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Смерть
Неизвестно
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