Андреев Иван
Место рождения
Дата рождения06.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1875
Отец: Андреев Никита
Мать: Андреева Мавра
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Бракосочетание
30.06.1895
Жена: Андреева Наталья
Рождение ребёнка
02.06.1896
Сын: Андреев Федор
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
17.06.1900
Сын: Андреев Петр
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
26.07.1905
Сын: Андреев Василий
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
20.12.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
06.05.1909
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Рождение ребёнка
22.03.1914
Сын: Андреев Иван
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
24.02.1918
Сын: Андреев Николай
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Смерть
Неизвестно