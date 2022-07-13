Андреев Иван
мужской, родился 06.10.1875, Беликово, город Тула, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецАндреев Никита1851 г.р.
МатьАндреева (Коробейникова) Мавра1855 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Андреев Никита
Сын: Андреев Федор
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Дочь: (Андреева) Агриппина
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Сын: Андреев Петр
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Дочь: (Андреева) Мария
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Сын: Андреев Василий
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Дочь: (Андреева) Анастасия
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Дочь: (Андреева) Пелагея
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Дочь: (Андреева) Елизавета
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Сын: Андреев Иван
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Сын: Андреев Николай
Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово