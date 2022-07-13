Андреев Иван 06.10.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Андреев Иван

Автор
СА
Андреев С.

мужской, родился 06.10.1875, Беликово, город Тула, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Андреев Никита1851 г.р.
Мать
Андреева (Коробейникова) Мавра1855 г.р.
Супруги
Андреева (Матренина) Наталья1877 г.р.
Дети
Андреев Федор02.06.1896 г.р.
(Андреева) Агриппина28.05.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1875

Отец: Андреев Никита

Мать: Андреева (Коробейникова) Мавра

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Бракосочетание
30.06.1895

Жена: Андреева (Матренина) Наталья

Рождение ребёнка
02.06.1896

Сын: Андреев Федор

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: (Андреева) Агриппина

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Рождение ребёнка
17.06.1900

Сын: Андреев Петр

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: (Андреева) Мария

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Рождение ребёнка
26.07.1905

Сын: Андреев Василий

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Рождение ребёнка
20.12.1907

Дочь: (Андреева) Анастасия

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Рождение ребёнка
06.05.1909

Дочь: (Андреева) Пелагея

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: (Андреева) Елизавета

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Рождение ребёнка
22.03.1914

Сын: Андреев Иван

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Рождение ребёнка
24.02.1918

Сын: Андреев Николай

Мать ребёнка: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Смерть
Неизвестно

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