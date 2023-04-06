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Андреев Семен

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Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1782 г.р.

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Андрей

Мать: Василиса

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Андреев Ирина

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Андреев Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Татьяна, 1845, дочь от 1-ой жены, отпущена на волю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреев Ирина

Смерть
Неизвестно
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