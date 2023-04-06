Андреев Семен
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Андреев Ирина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Андреев Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Татьяна, 1845, дочь от 1-ой жены, отпущена на волю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреев Ирина
Смерть
Неизвестно