(Андреева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Андреев Семен

Мать: Андреев Ирина

Смерть
Неизвестно
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