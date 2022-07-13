Андреев Ирина
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
ОтецПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Андреев Семен1816 г.р.
Дети
(Андреева) Анна1849 г.р.
(Андреева) Вера1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Семен
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Андреева) Анна
Отец ребёнка: Андреев Семен
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Андреева) Вера
Отец ребёнка: Андреев Семен
Смерть
Неизвестно