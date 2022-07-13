Андреев Ирина 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Андреев Ирина

Автор
СА
Андреев С.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Отец
ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Андреев Семен1816 г.р.
Дети
(Андреева) Анна1849 г.р.
(Андреева) Вера1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Семен

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Андреева) Анна

Отец ребёнка: Андреев Семен

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Андреева) Вера

Отец ребёнка: Андреев Семен

Смерть
Неизвестно

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