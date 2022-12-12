Андреев Петр
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1849
Сын: Андреев Кузьма
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андреев Иван
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Рождение ребёнка
1858
Сын: Андреев Григорий
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ларионова Ольга
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андреев Платон
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Прасковья
Смерть
1891
Петр Андреевич Андреев умер в 1891 году в 70 лет от престарелости