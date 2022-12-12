Андреев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Петр

Андреев Петр

avatar

Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Андрей

Мать: Василиса

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1849

Сын: Андреев Кузьма

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андреев Иван

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Рождение ребёнка
1858

Сын: Андреев Григорий

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ларионова Ольга

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Рождение ребёнка
1864

Сын: Андреев Платон

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Прасковья

Смерть
1891
Петр Андреевич Андреев умер в 1891 году в 70 лет от престарелости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close