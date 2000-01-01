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(Андреева) Елена
(Андреева) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андреев Петр
1824 г.р.
Мать
Андреева Прасковья
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Андреев Петр
Мать:
Андреева Прасковья
Смерть
Неизвестно
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