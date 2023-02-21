Андреева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Андреев Кузьма
Отец ребёнка: Андреев Петр
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андреев Иван
Отец ребёнка: Андреев Петр
Рождение ребёнка
1858
Сын: Андреев Григорий
Отец ребёнка: Андреев Петр
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Андреев Петр
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ларионова Ольга
Отец ребёнка: Андреев Петр
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андреев Платон
Отец ребёнка: Андреев Петр
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Андреев Петр
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Андреев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Петр
Смерть
1897
вдова Прасковья Тимофеевна умерла в 1897 году в 70 лет от престарелости