Андреева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Андреев Кузьма

Отец ребёнка: Андреев Петр

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андреев Иван

Отец ребёнка: Андреев Петр

Рождение ребёнка
1858

Сын: Андреев Григорий

Отец ребёнка: Андреев Петр

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Андреев Петр

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ларионова Ольга

Отец ребёнка: Андреев Петр

Рождение ребёнка
1864

Сын: Андреев Платон

Отец ребёнка: Андреев Петр

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Андреев Петр

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Андреев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Петр

Смерть
1897
вдова Прасковья Тимофеевна умерла в 1897 году в 70 лет от престарелости
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