Андреев Василий
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андреев Макар
Мать ребёнка: Андреева Авдотья
Рождение ребёнка
1850
Сын: Андреев Федор
Мать ребёнка: Андреева Авдотья
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Андреева Авдотья
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Андреева Авдотья
Рождение ребёнка
1862
Сын: Андреев Георгий
Мать ребёнка: Андреева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Авдотья
Смерть
Неизвестно