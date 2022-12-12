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Андреев Василий

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Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Андрей

Мать: Василиса

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1843

Сын: Андреев Макар

Мать ребёнка: Андреева Авдотья

Рождение ребёнка
1850

Сын: Андреев Федор

Мать ребёнка: Андреева Авдотья

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Андреева Авдотья

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Андреева Авдотья

Рождение ребёнка
1862

Сын: Андреев Георгий

Мать ребёнка: Андреева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Авдотья

Смерть
Неизвестно
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