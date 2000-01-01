Андреева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андреев Макар
Отец ребёнка: Андреев Василий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Андреев Федор
Отец ребёнка: Андреев Василий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Андреев Василий
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Андреев Василий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Андреев Георгий
Отец ребёнка: Андреев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Василий
Смерть
Неизвестно