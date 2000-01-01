Андреева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Андреев Макар

Отец ребёнка: Андреев Василий

Рождение ребёнка
1850

Сын: Андреев Федор

Отец ребёнка: Андреев Василий

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Андреев Василий

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Андреев Василий

Рождение ребёнка
1862

Сын: Андреев Георгий

Отец ребёнка: Андреев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Василий

Смерть
Неизвестно
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