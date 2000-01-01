Андреев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Андреев Василий

Мать: Андреева Авдотья

Смерть
Неизвестно
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