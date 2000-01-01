Андреев Макар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Андреев Василий
Мать: Андреева Авдотья
Бракосочетание
1860
Жена: Андреева Ксения
Может, не было больше детей, может, жили в другом месте. Но в Беликово не обнаружилось ни одного Андреева с отчеством Макарович.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Андреева Ксения
Смерть
Неизвестно