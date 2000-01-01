Андреев Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Макар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Андреев Василий

Мать: Андреева Авдотья

Бракосочетание
1860

Жена: Андреева Ксения

Может, не было больше детей, может, жили в другом месте. Но в Беликово не обнаружилось ни одного Андреева с отчеством Макарович.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Андреева Ксения

Смерть
Неизвестно
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