Андреева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
1860

Муж: Андреев Макар

Может, не было больше детей, может, жили в другом месте. Но в Беликово не обнаружилось ни одного Андреева с отчеством Макарович.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Андреев Макар

Смерть
Неизвестно
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