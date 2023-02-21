Андреева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
1860
Муж: Андреев Макар
Может, не было больше детей, может, жили в другом месте. Но в Беликово не обнаружилось ни одного Андреева с отчеством Макарович.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Андреев Макар
Смерть
Неизвестно