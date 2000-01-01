Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Андреев Макар

Мать: Андреева Ксения

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