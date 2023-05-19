Александр Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Афанасий Фомин
Мать: Анна Иванова
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кожемякин Ефим Александров
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тимофей Александров
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Александров
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
11.03.1833
Дочь: Шевлюгина Дарья Александрова
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина Александрова
Мать ребёнка: Ефимия Максимова
Бракосочетание
12.01.1843
Жена: Ефимия Максимова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Акулина Александрова
Мать ребёнка: Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Василиса Александрова
Мать ребёнка: Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кожемякин Максим Александров
Мать ребёнка: Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Ефимия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно