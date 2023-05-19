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Александр Афанасьев

Место рождения

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Афанасий Фомин

Мать: Анна Иванова

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кожемякин Ефим Александров

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимофей Александров

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Александров

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1833

Дочь: Шевлюгина Дарья Александрова

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина Александрова

Мать ребёнка: Ефимия Максимова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.01.1843

Жена: Ефимия Максимова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Акулина Александрова

Мать ребёнка: Ефимия Максимова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Василиса Александрова

Мать ребёнка: Ефимия Максимова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кожемякин Максим Александров

Мать ребёнка: Ефимия Максимова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Ефимия Максимова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно