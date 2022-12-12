Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Артемий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798

Дочь: Домника Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Александр Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.03.1806

Сын: Захар Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1809

Сын: Георгий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Стефан Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Фомин

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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