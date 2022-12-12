Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Артемий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798
Дочь: Домника Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
1798
Сын: Александр Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
23.03.1806
Сын: Захар Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
24.04.1809
Сын: Георгий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812
Сын: Стефан Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Фомин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно