Захар Афанасьев
Место рождения
Дата рождения23.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1806
Отец: Афанасий Фомин
Мать: Анна Иванова
Крещение
24.03.1806
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1816
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
09.11.1826
Сын: Анисим Захаров
Мать ребёнка: Марина Кузьмина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Захарова
Мать ребёнка: Марина Кузьмина
Рождение ребёнка
20.03.1832
Сын: Афонченков Кирилл Захаров
Мать ребёнка: Марина Кузьмина
Место жительства
После 1834
переведены в № 4 д. Панскую Ниву из № 4 д. Галыновка
Рождение ребёнка
06.02.1835
Дочь: Агафья Захарова
Мать ребёнка: Марина Кузьмина
Бракосочетание
После 1835
Жена: Фекла Андреева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никита Захаров
Мать ребёнка: Фекла Андреева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Матвей Захаров
Мать ребёнка: Фекла Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Кузьмина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно