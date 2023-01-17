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Захар Афанасьев

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1806

Отец: Афанасий Фомин

Мать: Анна Иванова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
24.03.1806
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
09.11.1826

Сын: Анисим Захаров

Мать ребёнка: Марина Кузьмина

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Захарова

Мать ребёнка: Марина Кузьмина

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1832

Сын: Афонченков Кирилл Захаров

Мать ребёнка: Марина Кузьмина

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
После 1834
переведены в № 4 д. Панскую Ниву из № 4 д. Галыновка
Рождение ребёнка
06.02.1835

Дочь: Агафья Захарова

Мать ребёнка: Марина Кузьмина

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
После 1835

Жена: Фекла Андреева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Никита Захаров

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Матвей Захаров

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Кузьмина

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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