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Афанасий Фомин

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.01.1767

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1767

Отец: Фома Афанасьев

Мать: Марфа Романова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
16.01.1767
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Крещение
1767
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Артемий Афанасьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798

Дочь: Домника Афанасьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Александр Афанасьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.03.1806

Сын: Захар Афанасьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1809

Сын: Георгий Афанасьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Стефан Афанасьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
бывший дворовой в с. Красиловка Ельнинского уезда
Смерть
1833
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