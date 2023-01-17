Афанасий Фомин
Место рождения
Дата рождения15.01.1767
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1767
Отец: Фома Афанасьев
Мать: Марфа Романова
Крещение
16.01.1767
Крещение
1767
Рождение ребёнка
1793
Сын: Артемий Афанасьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798
Дочь: Домника Афанасьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Александр Афанасьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
23.03.1806
Сын: Захар Афанасьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
24.04.1809
Сын: Георгий Афанасьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812
Сын: Стефан Афанасьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1816
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
бывший дворовой в с. Красиловка Ельнинского уезда
Смерть
1833