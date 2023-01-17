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Георгий Афанасьев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.04.1809

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1809

Отец: Афанасий Фомин

Мать: Анна Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
24.04.1809
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Осуждение
После 1834
По приговору Рославльского уездного суда за воровство и сослан на поселение
Рождение ребёнка
03.08.1836

Дочь: Евдокия Георгиева

Мать ребёнка: Федора Анисимова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1839

Дочь: Мария Георгиева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тит Георгиев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Макар Георгиев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Анисимова

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Около 1850
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