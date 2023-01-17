Георгий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения24.04.1809
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1809
Отец: Афанасий Фомин
Мать: Анна Иванова
Крещение
24.04.1809
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1816
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Осуждение
После 1834
По приговору Рославльского уездного суда за воровство и сослан на поселение
Рождение ребёнка
03.08.1836
Дочь: Евдокия Георгиева
Мать ребёнка: Федора Анисимова
Рождение ребёнка
03.04.1839
Дочь: Мария Георгиева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тит Георгиев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Макар Георгиев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Анисимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1850