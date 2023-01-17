Артемий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Афанасий Фомин
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
1810
Жена: Евдокия Андреева
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ульян Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Место жительства
1816
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Феона Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Артемова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Афонченков Василий Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно