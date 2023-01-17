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Артемий Афанасьев

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Место рождения

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Афанасий Фомин

Мать: Анна Иванова

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1810

Жена: Евдокия Андреева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ульян Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Феона Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Артемова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Афонченков Василий Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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