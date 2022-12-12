Ульян Артемьев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Артемий Афанасьев
Мать: Евдокия Андреева
Место жительства
1816
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иван Ульянов
Мать ребёнка: Мавра Корнеева
Рождение ребёнка
16.09.1838
Дочь: Екатерина Ульянова
Мать ребёнка: Мавра Корнеева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Азар Ульянов
Мать ребёнка: Ирина Ларионова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ефим Ульянов
Мать ребёнка: Ирина Ларионова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Ульянова
Мать ребёнка: Ирина Ларионова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Георгий Ульянов
Мать ребёнка: Ирина Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ларионова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно