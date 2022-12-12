Ульян Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльян Артемьев

Ульян Артемьев

avatar

Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Артемий Афанасьев

Мать: Евдокия Андреева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
1837

Сын: Иван Ульянов

Мать ребёнка: Мавра Корнеева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1838

Дочь: Екатерина Ульянова

Мать ребёнка: Мавра Корнеева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Азар Ульянов

Мать ребёнка: Ирина Ларионова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ефим Ульянов

Мать ребёнка: Ирина Ларионова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Ульянова

Мать ребёнка: Ирина Ларионова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Георгий Ульянов

Мать ребёнка: Ирина Ларионова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Корнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close