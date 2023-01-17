Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1810
Муж: Артемий Афанасьев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ульян Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Афанасьев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Феона Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Афанасьев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Артемова
Отец ребёнка: Артемий Афанасьев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Афанасьев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Афонченков Василий Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1836