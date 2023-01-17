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Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1810

Муж: Артемий Афанасьев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ульян Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Феона Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Артемова

Отец ребёнка: Артемий Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Афонченков Василий Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1836
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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