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Афонченков Василий Артемьев

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Артемий Афанасьев

Мать: Евдокия Андреева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1849

Жена: Мария Евграфова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анисья Васильева

Мать ребёнка: Мария Евграфова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Мария Евграфова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Мария Евграфова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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