Афонченков Василий Артемьев
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Артемий Афанасьев
Мать: Евдокия Андреева
Бракосочетание
06.11.1849
Жена: Мария Евграфова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисья Васильева
Мать ребёнка: Мария Евграфова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Мария Евграфова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Мария Евграфова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно