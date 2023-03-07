Мария Евграфова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Уар Митрофанов
Мать: Ксения Герасимова
Бракосочетание
06.11.1849
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисья Васильева
Отец ребёнка: Афонченков Василий Артемьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Афонченков Василий Артемьев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Афонченков Василий Артемьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно