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Мария Евграфова

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Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Уар Митрофанов

Мать: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Афонченков Василий Артемьев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анисья Васильева

Отец ребёнка: Афонченков Василий Артемьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Афонченков Василий Артемьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Афонченков Василий Артемьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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