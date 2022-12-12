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Уар Митрофанов

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Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ермолай Уаров

Мать ребёнка: не указана

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Николай Уаров

Мать ребёнка: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Уарова

Мать ребёнка: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Василиса Уарова

Мать ребёнка: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иосиф Уаров

Мать ребёнка: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафья Уарова

Мать ребёнка: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Уаров

Мать ребёнка: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Уарова

Мать ребёнка: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Евграфова

Мать ребёнка: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1838
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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