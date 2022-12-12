Уар Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ермолай Уаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Николай Уаров
Мать ребёнка: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Уарова
Мать ребёнка: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Василиса Уарова
Мать ребёнка: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иосиф Уаров
Мать ребёнка: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафья Уарова
Мать ребёнка: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Уаров
Мать ребёнка: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Уарова
Мать ребёнка: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Евграфова
Мать ребёнка: Ксения Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Герасимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838