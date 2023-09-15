Иосиф Уаров
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Уар Митрофанов
Мать: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мавра Иосифова
Мать ребёнка: Прасковья Владимирова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сергей Иосифов
Мать ребёнка: Прасковья Владимирова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Прасковья Владимирова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Андрей Иосифов
Мать ребёнка: Прасковья Владимирова
Рождение ребёнка
11.09.1858
Дочь: Федосья Иосифова
Мать ребёнка: Прасковья Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Владимирова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно