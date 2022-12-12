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Прасковья Владимирова

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Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Владимир Никитин

Мать: Ефимия Климова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мавра Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сергей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бугорков Онисим Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Андрей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1858

Дочь: Федосья Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Уаров

Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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