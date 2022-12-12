Прасковья Владимирова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Владимир Никитин
Мать: Ефимия Климова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мавра Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Уаров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сергей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Уаров
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Иосиф Уаров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Андрей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Уаров
Рождение ребёнка
11.09.1858
Дочь: Федосья Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Уаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Уаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно