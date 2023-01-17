Ефимия Климова
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Клим Минаев
Мать: Татьяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Никитин
Рождение ребёнка
31.12.1833
Дочь: Анисья Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Никитин
Рождение ребёнка
15.01.1839
Дочь: Бабарыкина Ксения Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Никитин
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Макрида Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно