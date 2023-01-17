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Ефимия Климова

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Клим Минаев

Мать: Татьяна Пантелеева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Никитин

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1833

Дочь: Анисья Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Никитин

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1839

Дочь: Бабарыкина Ксения Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Никитин

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Макрида Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Никитин

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Никитин

Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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