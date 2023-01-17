Клим Минаев
Место рождения
Дата рождения23.01.1779
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1779
Отец: Минай Иосифов
Мать: Федосья Афанасьева
Крещение
23.01.1779
Бракосочетание
1802
Жена: Татьяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ефимия Климова
Мать ребёнка: Татьяна Пантелеева
Рождение ребёнка
24.08.1811
Сын: Петр Климов
Мать ребёнка: Татьяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Платонида Климова
Мать ребёнка: Татьяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Харитон Климов
Мать ребёнка: Татьяна Пантелеева
Место жительства
1817
По решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Место жительства
1821
По разделу достались капитан-лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
18.05.1827
Жена: Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Василий Климов
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Никита Климов
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
Место жительства
После 1834
Переведены в № 4 д. Гапоново из № 4 д. Панская Нива
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1835