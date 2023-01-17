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Клим Минаев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.01.1779

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1779

Отец: Минай Иосифов

Мать: Федосья Афанасьева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
23.01.1779
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
1802

Жена: Татьяна Пантелеева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ефимия Климова

Мать ребёнка: Татьяна Пантелеева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1811

Сын: Петр Климов

Мать ребёнка: Татьяна Пантелеева

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Платонида Климова

Мать ребёнка: Татьяна Пантелеева

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Харитон Климов

Мать ребёнка: Татьяна Пантелеева

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1817
По решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Место жительства
1821
По разделу достались капитан-лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
18.05.1827

Жена: Ульяна Васильева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Василий Климов

Мать ребёнка: Ульяна Васильева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Никита Климов

Мать ребёнка: Ульяна Васильева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
После 1834
Переведены в № 4 д. Гапоново из № 4 д. Панская Нива
Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1835
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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