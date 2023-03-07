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Харитон Климов

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Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Клим Минаев

Мать: Татьяна Пантелеева

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
После 1834
Переведены в № 4 д. Гапоново из № 4 д. Панская Нива
Рождение ребёнка
02.09.1839

Сын: Александр Харитонов

Мать ребёнка: Федосья Артемова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Климков Евгений Харитонов

Мать ребёнка: Федосья Артемова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петр Харитонов

Мать ребёнка: Федосья Артемова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Харитонова

Мать ребёнка: Федосья Артемова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Харитонова

Мать ребёнка: Федосья Артемова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бесенков Куприян Харитонов

Мать ребёнка: Федосья Артемова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Артемова

Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1849
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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