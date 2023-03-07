Харитон Климов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Клим Минаев
Мать: Татьяна Пантелеева
Место жительства
После 1834
Переведены в № 4 д. Гапоново из № 4 д. Панская Нива
Рождение ребёнка
02.09.1839
Сын: Александр Харитонов
Мать ребёнка: Федосья Артемова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Климков Евгений Харитонов
Мать ребёнка: Федосья Артемова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Петр Харитонов
Мать ребёнка: Федосья Артемова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Харитонова
Мать ребёнка: Федосья Артемова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Харитонова
Мать ребёнка: Федосья Артемова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бесенков Куприян Харитонов
Мать ребёнка: Федосья Артемова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Артемова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849