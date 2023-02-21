Татьяна Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Пантелеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1802

Муж: Клим Минаев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ефимия Климова

Отец ребёнка: Клим Минаев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1811

Сын: Петр Климов

Отец ребёнка: Клим Минаев

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Платонида Климова

Отец ребёнка: Клим Минаев

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Харитон Климов

Отец ребёнка: Клим Минаев

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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