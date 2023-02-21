Татьяна Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1802
Муж: Клим Минаев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ефимия Климова
Отец ребёнка: Клим Минаев
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1811
Сын: Петр Климов
Отец ребёнка: Клим Минаев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Платонида Климова
Отец ребёнка: Клим Минаев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Харитон Климов
Отец ребёнка: Клим Минаев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно