Федосья Артемова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1839
Сын: Александр Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Климов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Климков Евгений Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Климов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Петр Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Климов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Климов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Климов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бесенков Куприян Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Климов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон Климов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно