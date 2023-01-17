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Федосья Артемова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1839

Сын: Александр Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Климов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Климков Евгений Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Климов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петр Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Климов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Климов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Климов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бесенков Куприян Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Климов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитон Климов

Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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