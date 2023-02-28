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Ульяна Васильева

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Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
18.05.1827

Муж: Клим Минаев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
До 1827

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1829

Сын: Василий Климов

Отец ребёнка: Клим Минаев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Никита Климов

Отец ребёнка: Клим Минаев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1850
№ 3 д. Гапоново
Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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