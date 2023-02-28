Ульяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1827
Муж: Клим Минаев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
До 1827
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1829
Сын: Василий Климов
Отец ребёнка: Клим Минаев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Никита Климов
Отец ребёнка: Клим Минаев
Место жительства
1850
№ 3 д. Гапоново
Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно