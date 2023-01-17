Федосья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Семен Минаев
Отец ребёнка: Минай Иосифов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Минаев
Отец ребёнка: Минай Иосифов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Никита Минаев
Отец ребёнка: Минай Иосифов
Рождение ребёнка
23.01.1779
Сын: Клим Минаев
Отец ребёнка: Минай Иосифов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ульяна Минаева
Отец ребёнка: Минай Иосифов
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минай Иосифов
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно