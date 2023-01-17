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Федосья Афанасьева

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Семен Минаев

Отец ребёнка: Минай Иосифов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Минаев

Отец ребёнка: Минай Иосифов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Никита Минаев

Отец ребёнка: Минай Иосифов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1779

Сын: Клим Минаев

Отец ребёнка: Минай Иосифов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ульяна Минаева

Отец ребёнка: Минай Иосифов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минай Иосифов

Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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