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Семен Минаев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Минай Иосифов

Мать: Федосья Афанасьева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1779

Жена: Федосья Семенова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Терентий Семенов

Мать ребёнка: Федосья Семенова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1817
По решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Место жительства
1821
По разделу достались подполковнику Александру Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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