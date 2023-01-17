Семен Минаев
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Минай Иосифов
Мать: Федосья Афанасьева
Бракосочетание
04.11.1779
Жена: Федосья Семенова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1796
Сын: Терентий Семенов
Мать ребёнка: Федосья Семенова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1817
По решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Место жительства
1821
По разделу достались подполковнику Александру Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно