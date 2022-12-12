Федосья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Семенова

Федосья Семенова

avatar

Место рождения

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
04.11.1779

Муж: Семен Минаев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Терентий Семенов

Отец ребёнка: Семен Минаев

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close