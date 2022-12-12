Федосья Семенова
Место рожденияд. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
04.11.1779
Муж: Семен Минаев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1796
Сын: Терентий Семенов
Отец ребёнка: Семен Минаев
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно