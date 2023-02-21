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Минай Иосифов

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Место рождения

выходец из Польши

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Иосиф

Мать: не указана

выходец из Польши
Рождение ребёнка
1752

Сын: Семен Минаев

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1762
вышел из Польши
Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Минаев

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Никита Минаев

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1779

Сын: Клим Минаев

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ульяна Минаева

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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