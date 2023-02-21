Минай Иосифов
Место рождениявыходец из Польши
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Иосиф
Мать: не указана
выходец из Польши
Рождение ребёнка
1752
Сын: Семен Минаев
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Место жительства
1762
вышел из Польши
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Минаев
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Никита Минаев
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
23.01.1779
Сын: Клим Минаев
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ульяна Минаева
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Афанасьева
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно