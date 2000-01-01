Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф

Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Михаил Иосифов

Мать ребёнка: не указана

выходец из Польши
Рождение ребёнка
1737

Сын: Минай Иосифов

Мать ребёнка: не указана

выходец из Польши
Рождение ребёнка
1747

Сын: Клим Иосифов

Мать ребёнка: не указана

выходец из Польши
Смерть
Неизвестно
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