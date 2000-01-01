Михаил Иосифов
Место рождениявыходец из Польши
Дата рождения1732
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иосиф
Мать: не указана
выходец из Польши
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Кононова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Кононова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Кононова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1762
Сын: Никита Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Кононова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1762
вышел из Польши
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Кононова
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1772
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния