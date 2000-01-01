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Михаил Иосифов

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Место рождения

выходец из Польши

Дата рождения

1732

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иосиф

Мать: не указана

выходец из Польши
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Кононова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Кононова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Кононова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Никита Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Кононова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1762
вышел из Польши
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Кононова

Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1772
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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