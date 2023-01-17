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Екатерина Кононова

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Никита Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иосифов

Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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