Никита Михайлов
Место рожденияд. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1762
Отец: Михаил Иосифов
Мать: Екатерина Кононова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1778
Жена: Евгения Иосифова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1802
Сын: Лаврен Никитин
Мать ребёнка: Евгения Иосифова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно