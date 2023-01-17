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Никита Михайлов

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Место рождения

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Михаил Иосифов

Мать: Екатерина Кононова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1778

Жена: Евгения Иосифова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Лаврен Никитин

Мать ребёнка: Евгения Иосифова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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