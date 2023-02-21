Евгения Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1778
Муж: Никита Михайлов
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1802
Сын: Лаврен Никитин
Отец ребёнка: Никита Михайлов
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1816
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния