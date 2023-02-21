Евгения Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1778

Муж: Никита Михайлов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Лаврен Никитин

Отец ребёнка: Никита Михайлов

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1816
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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