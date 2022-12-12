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Клим Иосифов

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Место рождения

выходец из Польши

Дата рождения

1747

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Иосиф

Мать: не указана

выходец из Польши
Место жительства
1762
вышел из Польши
Бракосочетание
1768

Жена: Прасковья Федорова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Климов

Мать ребёнка: не указана

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Прокофий Климов

Мать ребёнка: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анастасия Климова

Мать ребёнка: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1817
по решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ануфриева

Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1817
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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