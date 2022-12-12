Клим Иосифов
Место рождениявыходец из Польши
Дата рождения1747
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Иосиф
Мать: не указана
выходец из Польши
Место жительства
1762
вышел из Польши
Бракосочетание
1768
Жена: Прасковья Федорова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Климов
Мать ребёнка: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780
Сын: Прокофий Климов
Мать ребёнка: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анастасия Климова
Мать ребёнка: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1817
по решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ануфриева
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1817
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния