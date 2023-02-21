Прокофий Климов
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1780
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Клим Иосифов
Мать: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1792
Сын: Власий Прокофьев
Мать ребёнка: Василиса Иванова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1804
Сын: Макар Прокофьев
Мать ребёнка: Василиса Иванова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1806
Сын: Семен Прокофьев
Мать ребёнка: Василиса Иванова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1817
по решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дарья Прокофьева
Мать ребёнка: Василиса Иванова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1844