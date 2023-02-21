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Прокофий Климов

Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Клим Иосифов

Мать: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Власий Прокофьев

Мать ребёнка: Василиса Иванова

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Макар Прокофьев

Мать ребёнка: Василиса Иванова

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Семен Прокофьев

Мать ребёнка: Василиса Иванова

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1817
по решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дарья Прокофьева

Мать ребёнка: Василиса Иванова

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1844
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