Семен Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Прокофьев

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Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Прокофий Климов

Мать: Василиса Иванова

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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