Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Власий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Климов

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Макар Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Климов

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Семен Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Климов

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дарья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Климов

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Климов

Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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