Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Власий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Климов
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1804
Сын: Макар Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Климов
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1806
Сын: Семен Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Климов
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дарья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Климов
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Климов
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно