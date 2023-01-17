Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Федорова

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Место рождения

д. Старины

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Старины
Бракосочетание
1768

Муж: Клим Иосифов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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