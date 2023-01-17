Прасковья Федорова
Место рожденияд. Старины
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Старины
Бракосочетание
1768
Муж: Клим Иосифов
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно